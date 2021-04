Ponteceso mellorou o acceso a Pazos de Arriba e a Praza Os Seixos en Tella

O membros do goberno de Ponteceso e o director da obra de mellora da contorna do local social de Tella visitaron a Praza Os Seixos para certificar as actuacións acometidas e que os traballos están rematados.

O alcalde, Lois García, asegura que foi unha petición da Asociación dos Seixos, e a actuación consistiu na substitución da vía empedrada que subía ao local do colectivo, na que podían sufrirse caídas, especialmente de xente maior porque estaba desfeita en varios tramos, por unha pista de formigón coloreado, que ademais permite un acceso á zona deportiva, que antes non existía. Conectáronse tamén ao saneamento tanto o local social de Tella como os vestiarios da pista de deportes e a escola unitaria.

Por outra banda, aplicouse un tratamento asfático a praza, restaurando unha zona que estaba preto da estrada, que se atopaba en moi malas condicións, e unha área que conectaba coa propia praza e que case non se utilizaba. “Tal e como nos pediu a asociación, agora quedou un enorme espazo tanto para festas como para aparcamento cando se celebra algún tipo de acto relixioso”, afirma o rexedor.

Asemade, o Concello vén de arranxar e aglomerar 1,2 quilómetros da estrada en Pazos de Arriba, dando continuidade a un proxecto anterior de asfaltado.