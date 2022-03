Ponteceso reciclou 38 toneladas de plásticos agrícolas no último ano

bergantiños. O Concello de Ponteceso recolleu 38.490 kilos de plástico agrícola durante o ano 2021. Unha acción que da conta do seu cumprimento co compromiso ambiental dentro do programa Vilas en Flor, onde o Concello subiu de dous a tres emblemas. Durante unha visita a unha granxa de Xornes, o alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, sinalou que “trátase de axudar ós gandeiros e ó medio ambiente, e imos seguir cada ano introducindo novas iniciativas”. O granxeiro, González Mato, agradeceu a nova forma de recollida. “Agora o sistema é moito mellor. Antes había que apilar e atar os plásticos e perdíase moito tempo, e agora vén o camión de recollida cunha grúa e engancha todos os plásticos, aforrándonos moito tempo”. Parte das 38 toneladas recollidas foron enviadas a unha planta de reciclaxe. M. L.