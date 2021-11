Premio do público para a obra ‘Cigarreiras’ do FIOT

O público do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo decidiu, cos seus votos, escoller o espectáculo Cigarreiras, de Contraproducións, como a mellor obra do Programa de Sala do FIOT30. Cunha elevada puntuación (9,32 sobre 10), a peza dirixida por Cándido Pazó, que realizou unha residencia e preestrea no Pazo de Cultura no mes de setembro, resultou a clara vencedora dunha edición na que o público recoñeceu a calidade da programación dos espectáculos, nos que a media da liña de sala acadou os 8,43 puntos. No segundo lugar, a peza máis valorada foi Solo un metro de distancia, de Serena Producciones, e Greenpiss, de Ylanna, completa o podio deste FIOT.

Xunto ao Premio do Público do Programa de Sala, as espectadoras e espectadores do FIOT tamén tiveron ocasión de escoller a peza e a interpretación máis salientables, segundo o seu criterio, do V Certame de Microescenas Metro Cadrado, celebrado os sábados 9, 16 e 23 de outubro. A proposta OldPlay, de Antón Coucheiro, creada para desenvolver no parque infantil do Parque de Anllóns, foi a vencedora na categoría de mellor obra, mentres que Sara Guerrero, creadora de A miña casa é un palco de música, obtivo o recoñemento á mellor interpretación. Cada premio do M2 conta cunha dotación económica de 150 euros.