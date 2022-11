Premio para Diana Kuric con ‘Feitas ao sinsel’ no Certame de Poesía Erótica

MALPICA. Un ano máis, Malpica converteuse na capital galega da poesía erótica, coincindo cunha nova edición da Cea das Letras na que Diana Kurich recibiu o primeiro premio do XVII Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas, pola súa obra Feitas ao sisel.

Un poemario que contou co apoio unánime do xurado, que destacou a “súa estrutura orixinal desde a inspiración na cantiga popular que se ve substituída coa irrupción dun rexistro de culto que provoca unha rica ruptura do poema”. Tamén se concedeu un accésit a Corpo nomade, de Teresa Ríos Noya, polo seu discurso feminista na expresión e na procura da propia sexualidade. No acto, que estivo presidido polo alcalde de Malpica, Eduardo Parga, tamén se presentou o libro Persistencia da musica en novembro, de Miguel Anxo Mato Fondo, con prólogo de Juan Durán, compositor e Premio Reina Sofia de Composición 2018, e membro da Real Academia Galega de Belas Artes.