Premios e nove sesións de autocine para dinamizar o comercio en Carballo

A Concellaría de Promoción Económica de Carballo lanzou unha campaña de dinamización comercial que inclúe distintas accións enfocadas a potenciar o consumo local como unha das fórmulas que axudará a superar a crise derivada da COVID. Publicidade, elementos decorativos e ornamentais nas zonas máis comerciais e premios forman parte da estratexia de promoción da economía carballesa.

A partir deste sábado, día 12, cada tíquet de calquera establecemento comercial do municipio (agás alimentación e farmacia) por valor de 20 euros ou máis pode ter premio. As compras por un importe superior darán opción a reservar praza nunha sesión de auto-cine.

Os interesados teñen que presentar o tíquet en calquera dos tres puntos de validación: Museo de Bergantiños, Mercado Municipal e Biblioteca Rego da Balsa. Por cada un recibirán un boleto cun código e, dende a páxina web do programa, que estará operativa a partir da semana que vén, poderán formalizar a reserva, que se outorgará por orde de solicitude ata cubrir as prazas dispoñibles. En cada sesión poderán participar 90 coches ocupados por un máximo de cinco persoas conviventes.

Haberá nove sesións entre os días 21, 22 e 23 de decembro. Os títulos das películas, os horarios e o enderezo da páxina web para facer a reserva daranse a coñecer a semana que vén.

Por outra banda, co obxectivo de axudar tamén ás axencias de viaxes, que constitúen outro dos sectores máis castigados pola crise do coronavirus, o Concello sorteará tres viaxes, que as persoas gañadoras poderán desfrutar tan pronto como as condicións sanitarias o permitan. Para participar só hai que realizar unha compra por valor de 30 euros ou superior e introducir o boleto que facilitarán os comercios en calquera dos puntos de validación.