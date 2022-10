Premios fotográficos para as larachesas do pasado e do presente

A Laracha. O alcalde larachés, José Manuel López, e a concelleira de Igualdade, Rocío López, entregaron este venres os diplomas acreditativos e os premios aos gañadores e gañadoras do concurso fotográfico Día das Mulleres Rurais, convocado polo Concello para conmemorar o Día Internacional das Mulleres Rurais que se celebra o 15 de outubro.

En total repartíronse 950 euros en cinco premios, que foron decididos polas persoas usuarias de Facebook cos seus “gústame” na páxina do Concello. En total houbo 1.324 reaccións positivas nas imaxes. Os galardóns na categoría Mulleres rurais do pasado foron para A familia Mareque está segando no trigo coa gadaña en agosto de 1980, de María Sánchez Tuset (300 €), e Carmiña de Leborís, fotograda por Adriana Rodríguez Añón (150 €).

E na categoría de Mulleres rurais do presente, a gañadora foi a imaxe de María serrando e fendendo na leña para facer lume, de María Sánchez Tuset (300 €). O segundo premio recaeu na fotografía Debullando fabas, de Emmanuel Vázquez Quintás (150 euros), e o terceiro para Lola en Golmar dedícase a plantar leitugas, de Dolores Pérez Vázquez (50 €).

Na organización deste certame colaborou o Ministerio de Igualdade no marco do Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero, e os interesados poden ver todas as imaxes no Facebook do Concello larachés. M. L.