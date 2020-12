Prepotencia, soberbia... e mala xestión

“Bueno, agora con esta maioría e sen oposición, podemos gobernar como queiramos”. Esta foi a mensaxe do alcalde cando empezamos a lexislatura. Unha vez mais quedou demostrado que a soberbia non é boa conselleira e agora, por non xestionar ben, cambioulle o conto,e ten que arrastrarse ante a oposición, suplicandolle, implorando....

Por eso esperamos e confiamos en que despois de ver o acontecido nos plenos do día 26 a historia de esta candidatura e da anterior co tripartito, a dirección do PSG-PSOE, por medio das súas secretarías provincial e xeral, ou por quen corresponda, aparten dunha vez por todas ao señor Carballido do goberno do Concello de Ponteceso, e demostren así que o PSG-PSOE é un partido cuns principios éticos e morais, exemplares sempre, e non só os días señalados no calendario, poñendo moitas luces de colorinches...

Porque se non é así, non queremos nin imaxinarnos o que tería que facer o señor alcalde para que se decidan a apartalo. Si despois de haber tido presuntamente un trato nada respetuoso con dous dos seus concelleiros, o cal poñería moi en entredito os principios socialistas, sobre todo coa concelleira Raquel Fondo, no despacho da alcaldía, e do cal se lle comunicou ao secretario xeral da Agrupación Provincial do PSG-PSOE, ao pouco de pasar os feitos. Despois de oílos, e recoñécer a gravidade dos feitos dixo, “bueno, Lois ten cousas boas, pero tamén ten cousas moi malas“, e ahí se quedou o tema.

Pero nunha reunión celebrada na sede da executiva local de Ponteceso, e estando presentes membros da agrupación, incluso algúns concelleiros, entre eles Salvador Eiroa, e un membro da executiva provincial, o señor Carballido recoñeceu que lle había faltado ó respecto á concelleira Raquel Fondo ”porque estaba algo nervioso”. Por iso, o concelleiro Salvador Eiroa espuxo ese tema o día 26 no pleno extraordinario, porque tamén foi consciente de que o alcalde ali reconociu os feitos.

Con todo isto, e despois de ver como vimos o día 26 no pleno o señor alcalde decíndolle á oposición “suplícolles, implórolles, e in cluso poñome de xeonllos se fai falta, isto é a proba de que fixo as cousas moi mal, e entendemos que este señor xa non é digno de gobernar un concello de 5.500 habitantes.

Concelleiros do PSOE discrepantes co alcalde