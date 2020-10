Presentan unha querela contra Lois García pola gravación cos tres edís

Ponteceso. Os tres concelleiros do PSOE de Ponteceso que foron gravados na alcaldía cando, supostamente, lle pedían un salario ao alcalde, Lois García, a cambio de garantirille o seu apoio, presentaron onte unha querela no Xulgado de Carballo contra o rexedor e o medio que difundiu os vídeos porque, segundo din, “non se corresponde co sucedido” e as informacións “son falsas”.

Sinalan que non condicionaron a continuidade do alcalde “a ningún pago, nin se plantexou ningunha moción de censura”. Frases como “se non me pos, ti non es alcalde hoxe”, din, “non teñen nada que ver cunha chantaxe”, senón coa importancia que o concelleiro Faustino Santiago “lle da a levalo a el na candidatura socialista”.

Apuntan ademais que o motivo real da reunión e a causa do conflito “foi que os concelleiros lle dixemos ao alcalde, antes de ese día, que non aprobaríamos as productividades en favor dalgúns empregados municipais por ser desiguais, desproporcionadas e arbitrarias”.

Recoñecen que lle reclamaron ao alcalde “determinadas cantidades, pero non para garantizarlle estabilidade no cargo, senon polo seu compromiso ao comezo da lexislatura de aboarnos as cantidades citadas en concepto de asistencias e gastos derivados das nosas áreas, compromiso que non foi cumprido por García Carballido e que nesa reunión -máis de un ano despois- lle recordamos”.

Respecto á petición de dimisión por parte do alcalde se lles queda dignidade “decirlle que xa a perdemos cando pedimos o voto para unha persoa manipuladora e que ten máis que esconder que amosar. O que fixo estes días demostra que todo vale e que a ética non existe no seu diccionario”.

Pregúntanse ademais que “se tan extorsionadores e manipuladores somos como é que non o fixo público ata agora? Cómo quixo seguir tratando con nós sabendo ao que estaba sometido? Se quere publicar, publique o vídeo completo para que se vexa a realidade”.

Pola súa banda, o alcalde, Lois García, deu onte un paso máis contra os cinco edís díscolos, apartando da Xunta de Goberno Local a Faustino Santiago Lema, e aos concelleiros Miguel Ángel González e Raquel Fondo, retirándolle tamén ás funcións delegadas que tiñan nas súas respectivas concellerías.

Dende o PSOE provincial abriron tamén un expediente aos tres concelleiros que aparecen no vídeo (Faustino Santiago, Salvador Eiroa e Ana Pérez) algo do que din “non ter constancia algunha, tan só sabemos o que publicou algún medio”. O que sí teñen claro é que non teñen o apoio da executiva provincial, pois aseguran que despois de varias reunións con presidente, Valentín González, “o partido só apoio ao alcalde e mira para outro lado sendo coñecedor da súa actitude caciquil e antidemocrática”.

Califican ademais de “patético que nos teñamos que enterar pola prensa da apertura dun expediente para a nosa expulsión do PSOE. Esto forma parte da campaña de extorsión e escarnio público para conseguir a nosa dimisión por non someternos aos caprichos e formas de goberno do alcalde”.