Primeiros pasos para o nacemento da “Carballeira do futuro” en Carballo

Carballo. Un total de 49 nenos e nenas de Carballo plantaron landras este sábado no polígono industrial de Bértoa. Segundo informan dende o goberno local, trátase de construír a “Carballeira do futuro” que simbolice o compromiso cun desenvolvemento sostible representado pola árbore que identifica e representa o municipio.

Coincidindo coa celebración adiada do Día Forestal Mundial, a maioría da cativada que plantaran a landra no Horto Infantil Ecolóxico Municipal no ano 2018 transplantaron os pequenos carballos nados desas landras nunha parcela municipal do parque empresarial. No acto participaron o concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Vales, e o alcalde, Evencio Ferrero.

Para evitar aglomeracións, a actividade levouse a cabo en tres quendas. Xunto a cada unha das pequenas árbores colocouse unha estaca de madeira identificada co nome do padriño ou madriña e un número, para que a partir de agora sigan coidando o seu.

Ademais, onte no mercado dominical o Concello achegou 50 carballos autóctons e colaborou cunha actividade organizada por Senda Nova.