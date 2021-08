Proxectan a mellora da estrada do núcleo de Campelo, en Barizo

O Concello de Malpica proxecta a mellora da estrada no núcleo de Campelo, en Barizo, cun orzamento de 46.459,47 euros con cargo ao POS+ Complementario 2021 da Deputación da Coruña. Así, as tarefas realizaranse desde a DP-4306 en dirección oeste ata a igrexa parroquial de San Pedro de Barizo, nun treito de 640 metros.

Os traballos comezarán co perfilado e escavación das cunetas da vía. Renovarase o firme e ampliarase o seu ancho, que na actualidade alcanza os 4 metros, co obxectivo de facilitar a circulación de vehículos e peóns pola vía. Finalizarase a intervención co pintado da sinalización horizontal.

O alcalde, Walter Pardo, destacou “o gran número de proxectos de mellora que contempla o goberno local de cara a renovación da rede de infraestruturas públicas”. Ademais do proxecto de mellora da estrada de Campelo, o Concello de Malpica inclúe no POS+ Complementario 2021 da Deputación outras tres intervencións: o proxecto de mellora e mantemento no camiño da Besugueira (Barizo), por 97.559,78 euros; mellora na capa de rodadura no camiño de Cambre á Pedrosa e no camiño na Raxeira, por 99.122,62 euros; e, finalmente, a renovación do parque infantil na rúa Xaviña (Buño), por 39.996,03 euros.