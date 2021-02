Proxecto conxunto para rehabilitar o roteiro que comunica Razo e Caión

A Laracha. O goberno local deu luz verde a varias solicitudes de axudas á Xunta. Unha delas presentarana conxuntamente co Concello de Carballo coa finalidade de pór en valor e rehabilitar o roteiro litoral Razo-Caión. O proxecto está valorado en preto de 60.000 €. No municipio larachés a actuación prevista é a mellora do firme da pista de Saldoiro. En Carballo proponse a renovación da pasarela existente no inicio da ruta e a mellora do camiño de A Pedra do Sal a Leira. Outra das subvencións ten como fin a reforma da cuberta e a renovación do pavimento do complexo deportivo da piscina. O orzamento acada os 65.000 euros. Ademais, o Concello da Laracha solicitará unha axuda para dispoñer dun logopeda, un psicopedagogo e un mestre de educación especial para un programa de estimulación dirixido a nenos de ata seis anos. M. L.