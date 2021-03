Rechazado, por tercera vez, el Plan Único en Ponteceso

El Concello de Ponteceso está a punto de convertirse en el único municipio de la provincia de A Coruña que renuncia al Plan Único, tras ser rechazada, por tercera vez, la propuesta del gobierno (PSOE, 3 ediles), con los votos del PP (2 concejales) y los cinco no adscritos (exsocialistas). Por su parte, los representantes de APIN volvieron a abstenerse, a pesar de que el edil Marco Varela hizo un llamamiento a todos los grupos para buscar un acuerdo afirmando que “como veciño, penso que Ponteceso non pode permitirse o luxo de perder 758.000 €, que é o equivalente ao 25% do orzamento municipal”.

Los populares y los no adscritos, a pesar de haber diseñado un plan alternativo, se negaron a presentarlo ya que condicionan todo a que el alcalde, Lois García, presente su dimisión previamente. También el portavoz de APIN, José Manuel Pose, pidió la marcha del regidor, e incluso animó al resto de grupos a presentar una moción de censura.

Lois García replicó a las demandas de la oposición indicándoles que para que se produzca un cambio en la alcaldía “teñen dúas opcións: esperar as vindeiras eleccións dentro de dous anos, ou presentar unha moción de censura que saben que non pode saír adiante porque non dan os números, xa que os cinco exconcelleiros do PSOE son considerados como tránsfugas”.

García Carballido volvió a pedir, en vano, a los demás grupos que aparcasen las rencillas políticas y animó al PP a presentar el plan alternativo. Una opción que, aunque fuese aceptada, no podría salir adelante, tal y como advirtió el secretario municipal, ya que se trataba de una sesión extraordinaria y no cabía enmienda alguna ni la introducción de nuevos puntos en el orden del día, por lo que la votación debía de ceñirse a lo dictaminado en la comisión informativa. La única alternativa, explicó el funcionario, es que el alcalde solicite a la Diputación de A Coruña una prórroga extraordinaria para poder consensuar una propuesta y volver a llevarla a pleno.

A ello se comprometió el alcalde, Lois García, con la intención de agotar la que, ahora sí, parece ser la última opción para que Ponteceso no pierda los fondos provinciales.