Redúcese á metade o número de postos na feira de Paiosaco

A Laracha. A comisión municipal de seguimento ante a covid-19 da Laracha avaliou as novas medidas establecidas pola Xunta, sendo a principal novidade que quedan limitados a un máximo de cinco persoas os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social en espazos públicos ou privados, con excepción das convivintes e tamén nas actividades laborais, educativas e práctica de deporte federado sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos.

Ademais, na comisión aclarouse que a feira de Paiosado do 1 de novembro poderá celebrarse, pero cun máximo do 50 % dos postos de venda habituais, polo que estarán limitados a alimentación e produtos do campo. O recinto feiral estará valado perimetralmente para facilitar o control dos accesos.

Tamén nos lugares de culto o aforo máximo é do 50 % da capacidade e prohíbese empregar o exterior dos edificios ou a vía pública para a celebración de actos. Isto supón a prohibición dos responsos nos cemiteiros e o emprego de altofalantes cara o exterior dos templos. Nos velorios o límite é de dez persoas en espazos pechados e de 25 nos públicos. Nos enterros e cremacións non se permiten máis de 25 persoas. O Concello informará destas medidas a todos os curas párrocos.

Mantéñense as actividades culturais e as da aula lúdica. M. L.