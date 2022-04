Reforestación con un plan de Down Coruña

A LARACHA. Dentro de las actividades de formación del programa Ecofriendly 21, varios integrantes del equipo han participado en la reforestación de un espacio en el municipio de A Laracha.

La actividad consistía en aportar a la zona nuevos ejemplares que permitiesen recuperar la frondosidad del bosque. Se buscaba, además que las personas asistentes, integradas en el programa Ecofriendly 21, aprendiesen la técnica y metodología que requiere la plantación de las especies elegidas. En este caso, se incorporaron ejemplares de Bosque Atlántico, en total siete especies La formación fue impartida por la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración (FDI), una ONG cuyo fin social se centra en la integración socio laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión a través de la educación y el deporte, así como el compromiso con el medio ambiente.

También participaron voluntarios de Indra. Además, como profesionales del equipo de Down Coruña, acudieron Lorena Lemos y Claudia Sánchez, acompañadas por Tania Álvarez, voluntaria de la Asociación. El programa Ecofriendly 21 es un proyecto promovido por Down Coruña, que pretende mejorar la inserción laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a través de la activación de un itinerario adaptado de inserción. m.b.