Regresa con cinco funcións o ciclo Venres Teatrais á vila da Laracha

A Laracha. As artes escénicas regresarán en novembro á capital municipal da Laracha coa nova edición dos Venres Teatrais. O ciclo constará de cinco das pezas máis importantes do momento no panorama galego, que se interpretarán no escenario da casa da cultura da Laracha en todos os casos a partir das 21.00 h e con espectáculos dirixidos a maiores de 13 anos de idade.

A función que abrirá o pano o venres 4 de novembro será O electo, unha comedia sobre a vocación política interpretada por Fernando Coronado e Antonio Mourelos e dirixida por Cándido Pazó. En todas as funcións o acceso do público será gratuíto ata completar o aforo. m. c.