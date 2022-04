Renovación na comisión de San Xoán de Carballo

Carballo. A renovada Asociación Cultural San Xoán afronta o reto de organizar o regreso das festas patronais de Carballo despois de dous anos. Fano “con moitísima ilusión, con máis ganas e co apoio das persoas que se foron sumando nos últimos meses”, afirman. A comisión está presidida por Sergio Varela Fuentes, e xunto a el figuran Gustavo Lorenzo Pena, como secretario, e como vogais Roberto Rancaño Lagoa, Inés Rodríguez Muíño, José Antonio Deus Antelo, María Pereira Mariño, Alba Cerqueiro Vázquez e Mª Carmen Pacoret Rey. Complétana a concelleira de Festas, Maruxa Suárez Cotelo, e a técnica de Cultura, Carmen Castro Pombo.

Os pratos fortes do San Xoán serviranse este ano do 21 ao 26 de xuño, pero ademais haberá aperitivo e unha sobremesa. O 18 de xuño, como anunciou a Concellaría de Mocidade, regresa o Rockin’Carballo, o festival de música alternativa que tradicionalmente vai ligado tamén ás festas. E a sobremesa máis doce chegará o 3 de xullo na Festa do Bosque, que tamén volve despois de dous anos coa intención e o desexo de recuperar por todo o alto unha das tradicións máis arraigadas da semana grande.

O que non pode faltar no San Xoán son as cachelas. Haberá un concurso e 2.450 euros para repartir entre premios e subvencións á participación. As bases xa se poden descargar na web carballo.gal e as inscricións poden formalizarse na Biblioteca Rego da Balsa (981758580) ata o 20 de xuño.