Renovado o convenio de mantemento e dinamización do dolmen de Dombate

CABANA. A colaboración entre a Deputación da Coruña e o Concello de Cabana para a posta en valor e mantemento do dolmen de Dombate (a catedral do megalitismo galego) terá continuidade en 2023. O deputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas, e o alcalde cabanés, Xosé Muíño, veñen de renovar o convenio para o financiamento, por parte da institución provincial, das actividades e o servizo de atención a visitantes do dolmen.

Neste exercicio, a Deputación aportará 62.184,41 euros. Esa achega servirá para sufragar os custos de visitas guiadas e escolares, atención ao cliente, obradoiros de prehistoria dirixidos á rapazada, encontros teatralizados, xornadas, charlas, presentacións, rutas cicloturísticas ou noites de observación de estrelas, entre outras das actividades e servizos que se prestan e realizan no conxunto megalítico.

“Queremos intensificar a nosa cooperación co Concello de Cabana, como un xeito de promover as posibilidades que ofrece a cultura megalítica como reclamo turístico na nosa provincia”, sinalou Penas. Lembrou que a Deputación leva realizado numerosas actuacións encamiñadas á protección, conservación, rehabilitación, musealización e posta en valor do dolmen bergantiñán, incluíndo a construción dun edificio “para a súa axeitada protección e outro para a musealización e recepción de visitantes”. M. Lavandeira