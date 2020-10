CONTIDOS DIXITAIS. Do 18 ao 21 de novembro celebrarase unha edición híbrida do festival // Ofrecerá o ‘Necroshow’ de Lorena Iglesias, ‘Estirando el chicle’ de Living Postureo e Percebes ygrelos // Conxugará o directo co streaming TEXTO M. Lavandeira

Repaso ás comedias femininas no sétimo Carballo Interplay