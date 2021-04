Rescatan en helicóptero a unha muller que paseaba á beira do río en Cabana

Unha muller foi rescatada esta tarde despois de fracturarse un nocello cando paseaba polo camiño fluvial da parroquia cabanesa de Corcoesto. Foi o seu acompañante quen chamou, preto das 12.45 horas, aos servizos de emerxencia para pedir axuda. Segundo explicou aos xestores do 112 Galicia, atopábanse entre a capela de Santa Mariña e o encoro do río Anllóns.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias pasou aviso aos profesionais sanitarios que, debido as condicións do terreo, solicitaron a colaboración dos efectivos de rescate para a súa evacuación. Así, o 112 Galicia informou aos servizos de Salvamento Marítimo e de Gardacostas de Galicia, que enviou á zona ao helicóptero Pesca 1 para efectuar o rescate. Finalmente, a ferida foi trasladada ao aeroporto da Coruña, onde a recolleu unha ambulancia de Urxencias Sanitarias.

Cómpre sinalar que no rescate tamén participaron por terra axentes da Garda Civil de Laxe e Camariñas, os bombeiros de Carballo, os membros do GES de Ponteceso e sanitarios do 061.