Respaldo da Laracha á declaración da Costa da Morte como Reserva Mundial do Surf

A unanimidade presidiu a sesión plenaria celebrada este venres na Laracha. Despois de gardar dous minuto de silencio en sinal de respecto ás vítimas da COVID e da violencia de xénero, deuse lectura a unha declaración institucional do Concello en sinal de apoio á confraría de pescadores de Caión en particular, e á frota galega de pesca artesanal en xeral, ante a problemática que para eles supón a modificación do Regulamento de Control da Pesca aprobada recentemente polo Parlamento Europeo.

Ademais, a Corporación deu luz verde ao novo regulamento municipal de venda ambulante que afecta principalmente á feira de Paiosaco. Entre outros asuntos, a norma mellora aspectos como o funcionamento interno, a concesión dos postos, o cambio de titularidade, a identificación dos comerciantes e os requisitos necesarios para exercer a venda. Ademais, quedan establecidas multas aos titulares de postos que non os manteñan nun correcto estado de limpeza tras rematarse a xornada de feira.

O alcalde, José Manuel López, explicou que “non é unha ordenanza fiscal, non ten afán recadatorio e seguirase sen cobrar á xente na zona de produtos do campo”. Incidiu en que “se trata de que a feira funcione aínda mellor e continúe sendo un motor económico para Paiosaco e para o todo o concello”.

Acordouse, tamén, solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Universidade o cambio de uso das antigas escolas da Areosa para convertelas de xeito oficial nun centro sociocultural. Nos últimos anos ese inmoble, de titularidade municipal e situado moi próximo ao CEIP Otero Pedrayo, xa acolleu actividades culturais incluídas na programación municipal. Como apuntou o alcalde, este cambio de uso “permitirá ao Concello poder realizar no edificio actuacións de rehabilitación” segundo as necesidades que se presenten.

A Corporación apoiou tamén á declaración da Costa da Morte como Reserva Mundial do Surf. Isto implica manifestar de xeito oficial o compromiso de velar pola identidade ecolóxica e natural de carácter medioambiental do territorio mediante a protección das ondas e dos ecosistemas das praias, así como aumentar o potencial turístico a través do surf. López Varela concluíu que “isto implica protección ambiental e apoio sociocultural, ademais de abrir novas oportunidades económicas que tamén son importantes”.

Por outra banda, na sesión deuse conta da liquidación do exercicio económico 2020, que como dato máis significante deixa un remanente líquido de tesourería para gastos xerais de 1.699.486,52 euros.

Salientar, por último, a aprobación dunha moción na que se insta ao Goberno central á posta en marcha dun plan contra a exclusión financeira no ámbito rural e á Xunta a que continúe desenvolvendo as súas competencias en materia de protección e defensa dos dereitos dos usuarios da banca. Así mesmo, tamén se expresou o apoio ás reivindicacións dos traballadores da banca en defensa dos seus postos de traballo e dos servizos financeiros básicos.