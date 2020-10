Reunión entre o alcalde e os profesionais do sector do taxi da Laracha

A Laracha. O alcalde, José Manuel López Varela, e a edil de Promoción Económica, Rocío López, mantiveron hoxe unha reunión no Concello cos profesionais do sector do taxi á que se convidou a asistir a todos os titulares de licencias municipais.

Na xuntanza tratáronse cuestións relativas ao funcionamento do servizo e expuxéronse ideas para melloralo en beneficio tanto dos usuarios como dos profesionais do sector.

O rexedor municipal aproveitou o encontro para anunciar que en próximas datas se iniciarán as obras coas que se transformará a parada de taxis da Laracha para mellorar a accesibilidade nese ámbito. Actualmente as prazas de estacionamento están marcadas en diagonal entre a zona de circulación e unha beirarrúa dun metro de amplitude que dá acceso á praza do Concello. O proxecto contempla recolocalas para realizar o aparcamento en liña, gañándose así un espazo que permitirá ampliar a beirarrúa ata o dobre da anchura actual e separar a parada do ámbito de circulación. A obra será financiada integramente con fondos propios municipais.

Ademais, o Concello tamén creará unha nova marquesiña xunto á parada para aumentar a comodidade dos usuarios que agardan e tamén dos taxistas que atenden as chamadas telefónicas.

Este tipo de reunións realizaranse cunha periodicidade de catro meses co propósito de continuar mellorando o servizo.