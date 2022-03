Rexeitada a demanda do cuarto xulgado para Carballo

Carballo. A Comisión de Xustiza do Parlamento de Galicia rexeitou, con votos en contra do PP, a petición do BNG para que se habilite en Carballo de novos xulgados mixtos, como os que xa teñen nos partidos xudiciais de Viveiro, Vilagarcía de Arousa e Ribeira. Na iniciativa, que foi defendida polo nacionalista Iago Tabarés, portavoz de Xustiza do BNG, solicitábase tamén o apoio parlamentario para manifestar a oposición a calquera modificación normativa ou decisión gobernamental que poida implicar a supresión ou redución das competencias dos partidos xudiciais existentes.

O BNG asegura que dende o ano 2010 “só se crearon xulgados nas grandes cidades, o que claramente obedece a unha estratexia dirixida á concentración da actividade xudicial no ámbito urbano, mentres se desatenden as vilas e cidades medias coma Carballo”.

A necesidade do cuarto xulgado carballés, engaden, “está avalada, ademais, polo Pleno da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que xa o ano pasado propuxo, por considerar que responden a necesidades mínimas e esenciais, a creación de novas unidades xudiciais, entre elas o xulgado mixto número 4 de Carballo”.

Ante o rexeitamento da Xunta advirten que “o nivel de conxestión dos nosos xulgados seguirá aumentando. Os veciños e veciñas do partido xudicial de Bergantiños son vítimas, unha vez máis, do desapego do Partido Popular pola nosa comarca: na sanidade, nas infraestruturas, na promoción dos sectores primarios... e agora tamén na xustiza”, lamenta o deputado carballés Daniel Pérez.