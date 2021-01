Rifirrafe entre o alcalde malpicán e párroco local

MALPICA. As relacións entre o párroco de Malpica, Aquilino Fernández, e os membros do goberno local seguen a ser tensas, e este domingo, coincidindo coa misa na honra ao patrón da localidade, San Xulián, o alcalde, Walter Pardo, tivo que abandonar o asiento que ocupaba no altar, logo de que así llo pedise o sacerdote. Este asegura que a súa petición veu motivada “porque eu non convidei a ningún político para que presidise o acto, simplemente”. Quixo deixar claro que non ten “nada en contra do alcalde, e en ningún momento expulsei a ninguén como se dixo nalgún medio”. Entende que a súa petición poida xerar debate “ao respecto de si foi ou non oportuna, pero nada máis, pois nada máis sucedeu, nin houbo discusión algunha”. Lamenta que se esté a dar eco a este tipo de situacións que califica de “tonterías” e que, pola contra, “non se diga nada das obras realizadas na reitoral e na igrexa, onde investimos este ano 130.000 euros”. M. L.