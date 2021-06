Roza e desbroce de cunetas larachesas

O Concello da Laracha vén de completar o procedemento de contratación do servizo de roza e desbroce de cunetas de estradas e parcelas de titularidade municipal. O contrato foi dividido en cinco lotes, e outras tantas empresas comezarán as intervencións a principios de xullo. A campaña ten por obxectivo eliminar a vexetación herbácea nas marxes das estradas para frear o seu crecemento, mellorar a visibilidade dos condutores e viandantes e reforzar a seguridade viaria, ademais de previr riscos de incendio e manter o ornato público na rede viaria.

En total o Concello destinará 140.000 euros procedentes integramente de fondos municipais para realizar eses traballos en máis de trescentos quilómetros de estradas municipais, máis de cen quilómetros de pistas forestais e preto de douscentos mil metros cadrados de parcelas e terreos municipais que non están incluídos no contrato do servizo de limpeza e mantemento de zonas verdes.

En concreto, actuarán nas estradas municipais das parroquias de Cabovilaño, Caión, Lemaio, Lendo, Torás e Vilaño (37.645,76 euros); nas de Coiro, Erboedo e Soandres (29.731,84 €); nas de Lestón, Golmar, Montemaior e Soutullo (30.664,32 euros); nos camiños forestais de todo o termo municipal (27.313,74 €); e nas parcelas e terreos de titularidade municipal (14.524,02 euros). En determinadas vías será preciso realizar dúas cortas durante a campaña de desbroce.