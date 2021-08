Saída ornitolóxica guiada polo litoral de Baldaio

O Grupo Naturalista Hábitat guiará este sábado a última actividade do programa Eu quero Razo-Baldaio, que un ano máis puxo en valor litoral como espazo de ocio sustentable. As persoas participantes poderán achegarse á riqueza ornitolóxica do espazo natural de Baldaio nunha ruta interpretativa dirixida á observación e identificación das aves presentes nel, pero na que tamén se difundirán os recursos e unha serie de boas prácticas para gozar das aves, e dun xeito moi especial da píllara das dunas, emblema das nosas praias.

Ao longo destes dous meses desenvolvéronse unha vintena de actividades en colaboración con Hábitat, Adega e Senda Nova, tres entidades que teñen ben demostrada a súa implicación coa preservación da riqueza medioambiental do litoral carballés. Obradoiros de pegadas da fauna autóctona, rutas polo patrimonio das parroquias da contorna, saídas para coñecer a flora e a fauna, xornadas de limpeza e de eliminación de especies invasoras, rutas e actividades nocturnas e saídas ornitolóxicas como a que se vai levar este sábado foron algunhas das actividades nas que participaron maiores e pequenos, moitas veces en familia.

O programa Eu quero Razo-Baldaio non só reivindica o litoral carballés como un espazo para o ocio sustentable, senón tamén como un espazo seguro dende o punto de vista sanitario. E para que o siga sendo, en colaboración coa empresa Acciona, responsable do servizo de limpeza de praias, durante estes dous meses tiveron unha figura con forma de coronavirus percorrendo as praias para lembrar aos usuarios e usuarias que este verán é preciso respectar a distancia interpersoal de 1,5 metros e utilizar a máscara tanto nos accesos coma nos paseos.

E, como nas edicións anteriores, engadironse elementos identificadores da sustentabilidade do litoral. No ano 2019 foi a píllara; no 2020, o golfiño, e no 2021, a nebria das praias: tres especies animais completamente diferentes e que, sen embargo, teñen en común que as tres forman parte da fauna que podemos atopar na costa carballesa e que, a través das esculturas colocadas en Razo, Pedra do Sal e Castrillón, as tres convértense en símbolos da sustentabilidade que Carballo quere para o seu litoral.