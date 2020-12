Sanidade afrouxa as restricións na Laracha, Cabana de Bergantiños e Malpica

Ante a boa evolución dos datos rexitrada nos últimos días, o subcomité clínico reunido este venres decidiu rebaixar as medidas de restrición nos concellos de A Laracha, Cabana de Bergantiños e Malpica que ata o momento mantiñan o peche perimetral con Carballo, Coristanco e Ponteceso. A partir da próxima media noite pasarán a estar no nivel básico de restricións. Deste xetino poderase entrar e saír dos municipios sen poder acceder a aqueles que si presentan limitacións de mobilidade, a excepción de casos xustificados. No referente ás agrupacións mantense o máximo de seis persoas en espazos públicos ou privados. A hostalaría poderá dispoñer do 50% do aforo no interior (non permitido consumo en barra) e o 75% nas terrazas ao aire libre. O máximo de persoas por mesa tamén é de seis e o horario de apertura extenderase ata as 23.00 horas.