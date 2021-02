Sanidade realizará un cribado no CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso

A Consellería de Sanidade anunciou que se realizará un cribado total do alumnado do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso. “Nunha rápida xestión en día festivo, analizaron os datos de alumnado e familias enviados desde o centro educativo e trazaron un mapa epidemiolóxico e decidiron o cribado”, logo de que o alcalde, Lois García, contactase co xefe da Área Sanitaria e ca xefa territorial, afirman dende o Concello.

Dende a administración local amosan o seu agradecemento "pola inmediatez na toma da decisión, especialmente tratándose dun día festivo”, e ofrecen toda a colaboración posible. A organización do cribado correrá a cargo da Xerencia da Área Sanitaria.