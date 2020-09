Sendeirismo: tres fervenzas para descubrir

Na actualidade, moitos turistas realizan visitas a monumentos e paisaxes naturais galegos. Un exemplo é a Cascada do Ézaro, sendo a única de Europa que desemboca no mar, polo que a converte nun lugar insólito digno de ver. Pero, isto non se queda ahí. En Galicia hai concellos máis pequenos cun patrimonio cultural pouco coñecido. Adentrámonos en parroquias bergantiñás para sorprendernos cos seus saltos de auga. Contaremos onde se sitúan e o máis chamativo dos mesmos.

O Refuxio de Verdes é un espacio natural situado na localidade do mesmo nome, Verdes, no concello de Coristanco, comarca de Bergantiños. Actualmente é un coto de pesca duns sete kilómetros de lonxitude, ubicado nun bosque autóctono de ribeira. Un pequeno paraíso para “desconectar” das tarefas cotiáns, para goce dos nenos, pais e avós, nunha contorna das augas do Anllóns e dunha vexetación singular.

Este refuxio está situado nunha zona de pequenos illotes e caídas de auga que foi convenientemente aproveitada para a construción de muíños de fariña, utilizando a forza da agua para mover todo o mecanismo. Pequenas pontes de madeira, pedra ou cemento unen todo o conxunto natural.

Ademais dos muíños e das pontes que lle aportan gran beleza ao lugar, os carballos que cubren toda a zona fan que sexa un sitio desexable de visitar en calquera época do ano. Iso si, a vexetación e arboreda é moi densa e apenas deixa pasar a luz do sol, o que fai que sexa un lugar sombrío no que a sensación de temperatura non é moi alta. Tamén hai que ter en conta que, se choveu nos últimos días, os camiños poden estar embarrados e algunhas zonas poden ser de difícil acceso.