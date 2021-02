Sergio Trillo, psicólogo: “Que o amor romántico estea normalizado non significa que sexa a mellor alternativa”

Con motivo da celebración do Día do Amor, o pasado domingo 14 de febreiro, as concellerías de Igualdade e Normalización Lingüística do Concello de Carballo crearon unhas iniciativas para sensibilizar á poboación, especialmente á máis nova, sobre os falsos tópicos asociados ao amor romántico. Ademais do concurso de lemas para desmontar os falsos mitos relacionados con este tema, onte celebrouse un faladoiro na plataforma carballoenrede.com que levou o título de “O amor pode con todo?”. As persoas interesadas tamén pudieron seguir a retransmisión a través do Facebook e do canal de Youtube do Concello.

Sergio Trillo, licenciado en Psicoloxía foi o encargado de impartir esta charla. O psicólogo vimiancés comezou no 2019 cun proxecto chamado PsicoNova, unha plataforma multidisciplinar de deseño de proxectos sociais innovadores. Nel trátanse diferentes áreas como a sáude, o envellecemento, a educación e a igualdade. Dentro do apartado de igualdade teñen traballado a creación de contido audiovisual para a sensibilización e prevención da violencia de xénero, obradoiros de educación afectivo-sexual para adolescentes, obradoiros de creación de chapas igualitarias, ou adestramento cognitivo con perspectiva de xénero para maiores de 65 anos, etc.

Sergio estreouse onte virtualmente co faladoiro participativo “O amor pode con todo?” que xirou en torno á premisa de que o amor romántico establece un referente de relacións afectivas que poden ser perniciosos para os cidadáns, especialmente para a rapazada que comeza cunha relación sentimental. “O amor romántico constrúese arredor dunha serie de utopías entre as que destacan o mito da media laranxa ou o mito da omnipotencia do amor. Neste último caso, hai xente que tende a pensar que o amor todo o pode e isto é perigoso no caso de atoparnos cunha relación violenta”, afirma él.

TEMÁTICAS ABARCADAS. Os contidos tratados foron moi diversos. Tras iniciar a charla cunha presentación, tratáronse conxuntamente unha serie de conceptos para establecer un marco comunicativo. Os estereotipos , a adualidade de xénero e sexo, o significado de mito e amor romántico foron algúns dos termos explicados. Posteriormente realizouse un breve percorrido histórico dende a Grecia Clásica ata os nosos días “para ver a transformación que sufriu o amor romántico”. Tamén se falou do poder dos medios de comunicación no amor romántico: “concretamente a maneira en que influencian a nosa afectividade e forma de relacionarse”. Outro dos puntos que se desenvolviu de xeito pormenorizado foron os riscos dos 21 mitos dos que se fixeron mención ao longo do faladoiro. Ao finalizar esa parte, propuxéronse unha serie de alternativas para cambiar a situación e conseguir unha sociedade igualitaria xa que “moitas veces o amor romántico segue establecendo de que maneira debemos comportarnos coa nosa parella”. Por último realizouse un pequeno debate con intercambio de opinións.

A charla resultou ser moi dinámica xa que durante o seu transcurso a xente foi participando apartando os seus comentarios. “Fomos respondendo ás dúbidas que surxían en cada momento. Así, ao final fixemos un intercambio de impresións moi constructivo coas conselleiras de Igualdade e de Normalización Lingüística”, detalla.

MAIOR VISIBILIDADE. Dende PsicoNova foi a primeira vez que tiveron oportunidade de guiar un faladoiro destas características de xeito online, que ante a alta participación, prolongouse durante dúas horas e media, unha hora máis do previsto.

Para Sergio Trillo, a experiencia foi moi positiva. “A pesar de que o amor romántico sexa, dentro do modelo patriarcal, o referente principal para as relacións de parella, non significa que polo feito de estar normalizado sexa a mellor alternativa. Ao contrario, dá pé a unhas relacións pouco igualitarias que poden derivar en violencia”, considera. Con charlas e iniciativas similares a realizada este luns, o psicólogo vimiancés seguirá dándolle visibilidade a esta temática para que a xente nova constrúa as súas relacións en base a un paradigma máis igualitario.