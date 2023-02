Sid Griffin abrirá o Curruncho Pop de Carballo cun concerto o 25 de febreiro

O Curruncho Pop volve á Biblioteca Rego da Balsa, de Carballo, cun ciclo de concertos que acada a súa sétima edición consolidado como unha referencia cultural novidosa e orixinal na cal as propostas, en ocasións en formato inédito, xiran arredor dun referente literario.

Este ano abre o cartel unha auténtica lenda do rock: o norteamericano Sid Griffin, que ofrecerá un concerto o sábado, 25 de febreiro, ás 20.30 horas. Griffin liderou a bandas imprescindibles coma The Long Ryders ou The Coal Porters e atesoura unha longa traxectoria desde a década dos oitenta, incluíndo traballos tamén en solitario. É unha lenda viva do rock americano e un artista polifacético: músico, escritor, xornalista, produtor, director dun selo discográfico, entre moitas das súas facetas.

Antes, Carlos Rego presentará o libro Nuevo Rock Americano, años 80: Luces y sombras de un espejismo, e falará precisamente da escena do rock americano dos anos oitenta, onde Sid Griffin e a súa banda The Long Ryders xogaron un papel destacado.

En marzo, o día 25 ás 19.30 horas, presentarase o libro Al compás del Voodoo (religión, represión y música), de Héctor Martínez, ao que seguirá, ás 20.30 h. o concerto de Voodoo Childs, unha banda creada para a ocasión con músicos como María Santiago (Maraya Zydeco) ou Xulián Freire para interpretar cancións recollidas no libro e falar co seu autor sobre as lendas, mitos e supersticións que rodean estas composicións que xurdiron da mestura da tradición musical europea e as influencias da música caribeña.

A seguinte cita será o 6 de maio con Cristina Garrigosa, Paula Guerra e Nuria Triana, que presentarán o libro God Save the Queens: Pioneras del punk (19.30 horas). Despois subirán ao escenario Mila & the Stoofas, unha banda punk leonesa formada por catro músicas que descargarán toda a enerxía das pioneiras do punk.

Esta edición do Curruncho Pop chegará ao seu fin o 3 de xuño coa presentación da obra Concierto para George, de Nacho Para. Javier Polo, Carolina Rubirosa e Andrés Rey tocarán cancións de George Harrison arredor do libro de Nacho Para.