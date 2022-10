A Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (CEMMA) e a Deputación da Coruña, coa colaboración do Concello de Ponteceso, organizarán o domingo, día 16 de outubro, un simulacro de rescate de tartarugas e mamíferos mariños. Terá lugar na praia de Osmo e as persoas interesadas poden inscribirse a través do correo electrónico cemmasolicitud@gmail.com.