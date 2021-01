Só quedan dezaoito parcelas por vender no polígono de Bértoa

CARBALLO. A primeira adxudicación de solo realizada por Xestur neste 2021 volve a situar o polígono industrial de Bértoa á cabeza de Galicia, con dúas das cinco vendas realizadas. As dúas parcelas, cun total de 3.216 metros cadrados, tiveron unha bonificación de máis de 125.000 euros. Agora só quedan dispoñibles 18 parcelas, na súa maior parte de dimensións reducidas, “o que dificulta a implantación de grandes proxectos industriais. Só hai dúas de gran tamaño que están libres, pero ao estar destinadas ao uso terciario tampouco permiten o desenvolvemento de iniciativas industriais”, din dende o Concello, que continúa a demandar a ampliación do polígono e xestiona o cambio de uso desas dúas parcelas. Malia a crise sanitaria, o parque de Bértoa mantén en niveis moi altos tanto a venda de solo coma a construción de naves. No pasado ano 2020 foron tramitadas 10 licenzas de edificación, dúas delas no último trimestre. M. LAVANDEIRA