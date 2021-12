Sofocan un incendio nun almacén con electrodomésticos usados en Malpica

Os bombeiros do parque comarcal de Carballo, co apoio de dous membros do GES de Ponteceso, sofocaron un incendio nun almacén de electrodomésticos próximo a unha vivenda no lugar de Filgueira, na parroquia de Cerqueda (Malpica de Bergantiños).

Logo de sofocar as lapas e ventilar o inmoble, o incendio quedou extinguido sin que houbese que lamentar danos persoais. Tan só se viron afectados polo lumes os electrodomésticos usados que se almacenaban no galpón e parte da parede e o tellado anexo, segundo informan os bombeiros.