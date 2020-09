Solicitadas xa máis de dez mil tarxetas-bono de Sempre Carballo

Carballo. Dende que fai dez días se abriu o prazo de solicitude das tarxetas-bono Sempre Carballo xa se superaron as 10.000 peticións, a metade das cales rexistráronse nas primeiras vinte e catro horas.

As devanditas tarxetas teñen un saldo de 30 euros e entregaranse de balde a todas as persoas maiores de idade e con residencia no municipio (empadroadas antes do 31 de xullo) que as soliciten.

Para pedilas hai que entrar na web www.semprecarballo.gal e cubrir un formulario. A tarxeta será enviada ao domicilio que figura no Padrón Municipal de Habitantes pola entidade bancaria que as xestiona, xunto coas instrucións precisas para activala e poder utilizala nun total de 272 establecementos.

O prazo de solicitude está aberto ata o 15 de novembro, e os 30 euros poderán consumirse ata o 30 de novembro. O Concello de Carballo destina a este programa un total de 700.000 euros, que agardan que teñan un efecto muliplicador.

Ademais de aplicar un criterio de universalidade social local, un dos obxectivos desta iniciativa é fomentar a economía circular, porque as tarxetas só poderan utilizarse no municipio carballés.

Ademais o Concello pretende reactivar a economía, xa que poderán gastarse nas empresas afectadas pola declaración do estado de alarma, e implicar a toda a cidadanía no reto da reactivación e o consumo local, amplificando así o sentimento de pertenza a Carballo. M. R. L.