Solicitan máis profesorado especialista para o IES Alfredo Brañas de Carballo

Carballo. O deputado do BNG, Daniel Pérez, vén de elevar ao Parlamento de Galicia varias iniciativas para instar á Xunta a atender as demandas do IES Alfredo Brañas, de Carballo, de profesores especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe.

Lembra que o referido instituto, “decano e toda unha referencia ao longo dos seus cincuenta anos de historia, segue sendo un dos máis importantes da Costa da Morte”. Este curso conta con 620 alumnos, “unha matrícula elevada entre a cal non sorprende a existencia dunha porcentaxe de estudantes con necesidades educativas, o que obriga a unha atención máis especializada e individualizada”, sinala o parlamentario.

Este tipo de necesidades educativas non ten decrecido ao respecto de cursos anteriores, polo que, engade, “a comunidade educativa do IES Alfredo Brañas non comprende a decisión da consellería de reducir a dotación de profesionais de pedagoxía terapéutica que axude a mellorar a integración no centro deste alumnado e a adecuación dos coñecementos e competencias curriculares de forma adaptada ás súas necesidades”.

O instituto, afirma, “viuse obrigado a reducir a oferta deste profesorado imprescindíbel para atender as Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE), ao contar só con un profesional de pedagoxía terapéutica. Non ten ningún especialista en audición e linguaxe, malia telo reclamado a dirección do centro achegando o informe de necesidades educativas presentes no centro e non ter recibido nin contestación por parte da consellería”.

Dende o BNG consideran que esta situación “provocada pola desconsiderada inacción da Consellería de Educación discrimina este alumnado ao ser privado dun recurso educativo, como é a figura de especialistas en PT e AL, fundamentais para o seu avance académico en condicións de equidade.