Solicitan que se actúe contra as térmites no IES carballés Alfredo Brañas

Carballo. O deputado carballés do BNG, Daniel Pérez, presentou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para instar á Xunta a que “tan pronto sexa posíbel sen interferir na actividade académica, contrate unha actuación técnica e profesional de fumigación para eliminar a praga de térmites” do IES Alfredo Brañas, de Carballo, tanto do salón de actos coma do resto do centro.

Lembra que no mes de xuño de 2021 caeu o teito do salón de actos e “a causa do desprendemento, case con toda seguridade, é dobre e combinada: as humidades e unha praga de térmites”. En marzo do ano pasado o BNG presentou varias iniciativas e en setembro a Consellería de Educación anunciou unha reforma e unha inversión de 350.000 euros. O pasado mes de novembro “arrincamos o compromiso do secretario xeral da consellería de que o salón estaría, en todo caso, a disposición da comunidade educativa para o comezo do curso 2023-2024”.

Non obstante, os nacionalistas sinalan que non se manifestou no relativo ao “imprescindíbel arranxo das fachadas do edificio para evitar o risco de caída de cascotes, nin tampouco indicou que medidas ían adoptar para frear a praga de térmite que xa se extende a outras dependencias da parte antiga do IES Alfredo Brañas”.

Por iso, á espera de que se inicien as obras do salón de actos, demandan unha actuación “técnica e profesional de fumigación para eliminar as térmites” en todo o centro educativo carballés. M. L.