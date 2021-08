Sorpresa socialista con Cañizo e o PP

Malpica. Aínda que non se pechou un posible relevo no goberno local, dende o PSOE amosan a súa “sorpresa” ante o reparto de áreas que negocia o PP co edil non adscrito, Alfredo Cañizo, que até a pasada semana era aliado dos socialistas. Aseguran que até agora “os populares expresaron o seu total rexeitamento ao modelo de xestión nas áreas de Servizos, Agro, Seguridade Cidadá, Medio Rural e Turismo” que, ao parecer, volverá a rexentar Cañizo, quen podería asumir tamén a tenza de alcaldía, “condición sine

qua non para firmar o pacto que derroque aos socialistas do goberno malpicán e que demostra as ansias de poder do concelleiro independente”, afirman dende o Partido Socialista.

Din estar sorprendidos logo de presenciar como, “día tras día e en cada sesión plenaria, todas e cada unha das accións do modelo de acción e xestión deste concelleiro eran criticadas polo propio Partido Popular”. Respecto a Cañizo, lembran que “hai uns días anunciaba que abandonaba o barco antes de que se afundise”, fito que pon de manifesto que clase de servidores públicos son os que non queremos á fronte do noso municipio”.

O alcalde, Walter Pardo, sinala que “é un total e pleno orgullo representar a Malpica aló por onde vou; levo no corazón e por bandeira ao meu pobo, e non penso abandonar o barco ata que así o esixa a lexislación”, insistindo en que “lle debo lealdade á xente que depositou en min a confianza. Non está no meu interior escapar ás primeiras de cambio”.

O rexedor insiste na “imposibilidade” de diálogo durante estes dous anos “cunha persoa que se amosaba altiva, tanto cos seus compañeiros e compañeiras de goberno como co persoal técnico e funcionarial, cuns aires de soberbia e prepotencia impropios dunha persoa que ostenta un cargo público”.

“Está a ser un instrumento para que o Partido Popular acade de novo un goberno que tivo que abandonar hai dous anos porque así o quixo o pobo”, denuncian os socialistas de Malpica, que avanzan “tempos moi escuros para o noso municipio de confirmarse a moción de censura que queren executar os que nun pasado xa andiveron a tiros”, sentencian.