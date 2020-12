Teatro, monicreques e música para a cativada carballesa neste Nadal

Carballo. Chega o Nadal e con el unha das actividades máis agardadas polas familias carballesas: o Nadal Pequespectacular. Os vindeiros días 27, 28 e 29 de decembro realizaranse no Pazo da Cultura divertidas propostas de teatro, monicreques e música para os nenos e nenas, coa colaboración de Agadic.

O domingo 27 será o turno do espectáculo “Paio e o poder da música” da compañía Oviravai. Trátase dun divertido espectáculo de gran formato con contido social, xa que aborda temas como o acoso escolar, a igualdade ou a reciclaxe. Ao día seguinte, o 28, Monicreques de Kukas presenta “Arlequina”, unha actuación de marionetas, actores, maxia e música en directo que recrea un divertido universo creativo particular cunha das compañías de teatro máis antigas de Galicia. Por último, o martes a compañía vasca Anita Maravillas & Portal 71 traerá a Carballo o espectáculo “Jon Braun”, unha magnífica historia sobre o amor filial e a superación, onde o heroe será Malintxe, unha muller forte e guerreira, e o anti-heroe, Jon Braun, que afrontará as dificultades con ilusión.

As tres representacións serán ás 18.00 horas. As entradas poranse á venda os mesmos días das funcións, a partir das 16.30 horas, na billeteira do Pazo da Cultura. Haberá un total de 62 pases por cada sesión: 52 dobres destinadas a persoas conviventes e 10 entradas individuais destinadas a espectadores de máis de 10 anos.