Terceiro ataque vandálico á área canina municipal da Laracha

O Concello da Laracha denuncia que na noite do xoves se produciron sendos roubos en equipamentos municipais situados na capital municipal e na parroquia de Caión.

Na localidade costeira detectáronse que dúas ancoraxes de colectores de residuos sólidos urbanos foron desmontadas e roubadas. Unha delas foi xunto á praia das Salseiras e, a outra, no lugar do Campo da Costa. Así mesmo, a área canina sufriu por terceira vez en poucos meses un acto vandálico co resultado da desaparición de parte do peche perimetral e da porta de acceso a este equipamento público.

Ademais da investigación que está a levar a cabo a Policía Local para tratar de dar cos responsables destes actos e de solicitar a colaboración cidadá, o Concello está a estudar as medidas de seguridade oportunas a levar a cabo para protexer os equipamentos públicos e evitar accións destas características que perturban a tranquilidade dos veciños do termo municipal.