Terra Galega califica de “plano” e “continuista” o orzamento de Carballo

O portavoz de Terra Galega (TeGa), Andrés Eirís, xustifica o voto contrario do seu grupo aos orzamentos municipais de Carballo asegurando que “non son realistas”. Entende que son unhas contas “continuistas” e “planas”.

Rexeita tamén que sean uns presupostos “sociais” como defende o goberno local (BNG) lembrando que “pásase dun gasto comprometido non 2020 de 107.000 euros a un crédito inicial de 120.000 € neste 2021 para a partida de axuda a particulares de emerxencia social”. Dende TeGA consideran que “é insuficiente para a época na que estamos”.

Eirís sinala que non se modifica “dun xeito importante” o orzamento e “non ten en conta para nada as circunstancias actuais”. A realidade, engade, “é que o grupo de goberno leva desde que empezou a crise do COVID en modo vacacións”. Resalta que diminúe a inversión “un 13,5% respecto ao ano pasado, indicativo da falta de planificación e propostas que sirvan para que o concello avance”. Di que o Carballo 2030 “que anunciaba o BNG en campaña electoral quedouse en simple propaganda, o deste goberno é unicamente fachada”.