Terra Galega de Carballo fará analíticas da auga

Bergantiños. O portavoz de Terra Galega de Carballo, Andrés Eirís, anunciou que o seu grupo encargará unha analítica da auga da billa para descartar que conteña amianto, unha substancia que “nunca se controlou”, a pesar de que a rede municipal conta con “28 quilómetros de tubaxes de fibrocemento de máis de 40 anos”. A intención de TeGa é tomar a mostra nunha villa do CEIP Bergantiños, se Educación o autoriza, e enviala a Estados Unidos para o seu control, “xa que en España non se fan este tipo de controis”, afirma Eirís. O custe é de 220 euros máis IVE, “bastante baixo para garantir a tranquilidade da cidadanía de Carballo”. Xa fixeron unha analítica nunha vivenda “e a auga cumpría os parámetros legais”. Non obstante, Eirís cre que fomentar que se beba auga da billa en todo Carballo “parécenos moi ousado sen garantir que que non chega máis de 1 ppm de cloro libre e sen eliminar a dúbida de se contén amianto”, sinala. M. L.