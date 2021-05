Trasladada en helicóptero unha muller que tivo que ser excarcerada tras sufrir un accidente en Malpica

Os Bombeiros de Bergantiños, xunto cos membros do GES de Ponteceso e dos efectivos de Protección Civil de Malpica, excarceraron a unha muller tras quedar atrapada no interior dun dos vehículos implicados nun accidente que tivo lugar no punto quilométrico 13 da AC-418, á altura de Cerqueda. Despois foi evacuada en helicóptero ao centro hospitalario de referencia. Outras dúas persoas resultaron tamén feridas, segundo informa o 112 Galicia, as cales foron trasladadas en ambulancias ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).

Varios particulares deron aviso a Emerxencias, ao redor das 18:45 horas, e o 112 Galicia informou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazaron ao punto un helicóptero medicalizado e dúas ambulancias. Do mesmo xeito, pasaron aviso aos bombeiros, ao GES de Ponteceso, aos axentes de Tráfico, da Policía Local e aos efectivos de Protección Civil da localidade. Tamén se requiriu a intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada. De feito, foi necesario o corte da vía mentres os servizos de emerxencias traballaron na evacuación dos feridos.