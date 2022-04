Trasladada unha larachesa por inhalar po dun extintor ao apagar un lume nun forno

Un incendio que se orixinou no forno da cociña dun piso na Laracha provocou que unha muller tivese que ser trasladada a un centro sanitario ao inhalar po dun extintor. Sucedeu na rúa José Manuel Ferreira Penedo, ao fío das once da noite do venres, segundo informa o 112 Galicia, que recibiu a alerta a través da chamada dunha persoa particular. A vivenda tamén se viu completamente afectada polo fume.

Desde o CIAE 112 Galicia púxose a situación en coñecemento dos Bombeiros de Carballo, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil e de Protección Civil.