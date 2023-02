Tres millóns de euros da Deputación para mellorar a rede viaria de Ponteceso

bergantiños. A Deputación da Coruña programa investimentos por importe de arredor de 3 millóns de euros ara a mellora da rede viaria de Ponteceso neste ano. Así llo comunicou o presidente Valentín González ao alcalde, Lois García.

O primeiro proxecto que terá luz verde de forma inminente é o da construción das sendas de Lestimoño, na estrada provincial DP 4307. A Deputación rematou o proceso de pago dos depósitos previos correspondentes ás expropiacións dos terreos necesarios para acometer as obras, por importe de 12.000 euros.

“Como temos que facer o proceso de revisión de prezos do proxecto, imos proceder a incluír no mesmo o saneamento e o abastecemento”, sinalou o presidente. “A nosa idea, co apoio do pleno municipal, e aprobar unha encomenda de xestión para que a Deputación execute simultaneamente toda a obra, tanto a construción das sendas e a ampliación da estrada coma a renovación da rede de saneamento e abastecemento de auga, o que ascenderá a uns 950.000 euros”, explicou o alcalde.

A obra permitirá ampliar a estrada, dotándoa de dous carrís de 3 metros de ancho e beiravías de 30 cm na marxe esquerda e 50 cm na marxe dereita. Para mellorar a seguridade do tránsito peonil construiranse beirarrúas de 2 metros de ancho na marxe esquerda e de 1,80 metros na dereita no tramo de un quilómetro que vai do pq 10+820 ao 11+820. Proxéctanse tamén zonas de aparcamento de 2 metros de ancho en distintos puntos ao longo do vial, así como pavimentación, sinalización e mellora do sistema de drenaxe da estrada.

Outra das obras programadas para este ano é a execución da nova ponte de Xabarido, que conecta Ponteceso e Cabana, unha obra tecnicamente complexa, pero imprescindible para garantir a seguridade vial neste punto estreito da DP 1405, que actualmente non permite que se crucen dous coches. O investimento previsto para esta obra é de 1,6 millóns de euros.

Está próxima tamén a licitación do aparcamento de Balarés, que suporá un investimento de arredor de 400.000 euros. “O Concello de Ponteceso está ultimando os detalles para conceder a licencia municipal á obra e que a Deputación poida licitala”, explicou o alcalde.

O novo aparcadoiro estará situado nunha parcela de 34.000 metros cadrados, adquirida previamente pola Deputación cun orzamento de 82.000 euros.A obra de construción do aparcadoiro consistirá nunha intervención branda, perfectamente integrada no entorno ambiental da zona, nun espazo parcelario sen afeccións ambientais para o proxecto que se pretende levar a cabo, creando 300 prazas e eliminando o tráfico rodado na vía de entrada á praia.

Unha intervención que se completará no futuro coa construción dunha senda peonil entre o mesmo e a área de lecer de Balarés, que discorrerá pola marxe do vial municipal que dá entrada ás vivendas existentes na zona, garantindo así a seguridade e comodidade tanto dos veciños coma das numerosas persoas que visitan a praia e a área de lecer, especialmente durante o verán e que estaban ocasionando problemas de tráfico, de aparcamento e de seguridade.

García Carballido invitou tamén ao presidente da visitar o polígono empresarial de Tella, onde se asenta a oficina Acelera Pyme da Deputación, que ten como obxectivo potenciar a transformación dixital das empresas nos municipios rurais.