Tres obradoiros e unha andaina ao carón do Centro de Interpretación de Golmar

A Laracha. O Concello aposta por encher de actividades o Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, en Golmar, involucrando nelas especialmente ao público infantil. En novembro desenvolveranse catro novas propostas culturais, educativas e recreativas, todas elas con inscrición gratuíta. As dúas primeiras serán sendos obradoiros infantís dirixidos a nenos de idades comprendidas entre os seis e os doce anos que se realizarán en horario de mañá.

Caderno de campo: muíños e árbores é o título do primeiro obradoiro, que consistirá nunha andaina polo entorno do río Acheiro, cunha explicación dos diferentes tipos de árbores que se irán atopando polo camiño. Recollerán follas para a posterior confección dun caderno de campo e tamén visionarán material audiovisual sobre esa temática. E o día 13, será a quenda de Reciclando e xogando para aprender a seleccionar e separar os residuos. A través de diferentes xogos os participantes aprenderán en que colector deben introducir cada residuo e tamén que é o punto limpo.

O domingo 21 proponse unha andaina polo entorno do río Bradoso de sete quilómetros de distancia e dirixida a todos os públicos, tanto nenos como adultos. Ao longo do percorrido atoparanse os restos de dezanove muíños. Por último, o sábado 27 repetirase o obradoiro Facendo pan. Muíños e cereais que xa se fixera en setembro e quedaran rapaces nas listaxes de reserva. A xornada, dirixida a nenos de catro a oito anos, constará de dúas fases. A divulgativa consistirá nunha visita comentada polo museo para coñecer a historia, xeografía, arquitectura, tradición e economía da época de maior importancia dos muíños de auga, así como o funcionamento dos seus diferentes mecanismos, incluíndo o visionado dun vídeo explicativo.

Na fase participativa cada neno amasará e preparará o seu propio pan seguindo a receita que se explicará previamente. A continuación, cocerase no forno da Panadería Antonio, situada xunto ao museo. Finalmente explicaranse as diferentes partes do pan (codia, miolo, corrosco, codela, etc.).