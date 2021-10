Unidos pola cor rosa no Día do Cancro de Mama

Bergantiños. Coincidindo coa conmemoración do Día Internacional contra o Cancro de Mama, Ecovidrio e o Concello de Carballo presentaron a campaña solidaria Recicla vidrio por ellas. Durante as vindeiras semanas os envases que se recollan en dous iglús rosas serán transformados nunha doazón á Fundación Sandra Ibarra. Pola súa banda, en Malpica, a Casa do Concello loce unha pancarta co lema Únete ao rosa. Con esta mensaxe, a Corporación local enviou o seu apoio e forza a todas as mulleres que loitan e loitaron coa enfermidade. M. L.