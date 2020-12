Veciños de Anllóns poñen en valor a contorna do río que dá nome á parroquia

A unión fai a forza, e iso sábeno ben na parroquia de Anllóns (Ponteceso), onde os veciños e veciñas, guiados polos membros da Asociación Cultural Campo do Río, veñen de acondicionar e pór en valor a contorna do río que lle dá nome ao seu pobo e que é o elemento vertebrador da comarca de Bergantiños.

Xurdiu como unha iniciativa máis do colectivo veciñal alá polo mes de xuño co obxectivo de “darlle vida ao pobo, ensinar á xente o bonito que é, e tamén para coidar o río”, afirma Miguel Amado Suárez, vicepresidente da A. C. Campo do Río Anllóns.

A proposta foi moi ben acollida por toda a veciñanza e, ao pouco, tanto os máis novos como os maiores puxéronse mans á obra e, sábado a sábado, conqueriron limpar, acondicionar e complementar con novos elementos, elaborados cos materiais que lles proporcionou a propia natureza, un treito do río de un quilómetro, dende a ponte da Garga, canle arriba. Todo elo co correspondente permiso de Augas de Galicia.

“Cada día xuntámonos entre 15 e 20 persoas e, isto ademais de servir para recuperar o río, tamén é un incentivo máis para compartir momentos entre os propios veciños e veciñas”, sinala Miguel Amado. De feito, para facer máis levadeiras as xornadas de traballo, “ao rematar sempre poñemos algúns pinchos e así podemos falar e compartir experiencias”.

Ademais, engadiu, cada veciño aporta os medios dos que dispón para poder acometer os traballos, “un ten un tractor, outro un camión e outros levan outras ferramentas e cada un colabora co que pode”. No equipo humano destaca tamén a presenza “dun cociñeiro”, que é o encargado de poñerlle o bo sabor de boca a cada día de labor.

“Con isto buscamos tamén fomentar e que se vexa que hai unidade entre a xente de Anllóns”, indica o vicepresidente da asociación cultural, que agradece tamén a colaboración do Concello de Ponteceso, que “nos aportou gasolina e outros subministros”.

Dende a A.C. Campo do Río Anllóns queren tamén agradecer o apoio dos axentes do Seprona “que en todo momento nos asesoran e informan de como debemos actuar, e que árbores se poden retirar ou cortar”.

As accións desenvolvidas incluíron a limpeza da maleza das beiras do río nas dúas marxes, a tala de especies invasoras, como as acacias, e a retirada de árbores caídas sobre a canle e outras que estaban danadas. Ademais, construiron varias pontes de madeira para facilitar o tránsito a pé pola zona (aínda lles queda algunha por facer), e tamén, aproveitando os troncos e outros elementos retirados, construiron diverso mobiliario, como mesas e bancos, e mesmo camas de madeira para os que queiran aproveitar os días de sol (cando veñan) á beira do río Anllóns. A intención da asociación é darlle continuidade a esta actuación “e limpar tanto canle arriba como tamén cara a desembocadura”.

Este é só un dos múltiples proxectos nos que traballa a asociación cultural de Anllóns, que asemade se encargou da limpeza do Campo da Igrexa. “Queremos organizar andainas, recuperar o vindeiro ano a Festa do Río, que viñamos celebrando no mes de xuño e tamén promover algunha actividade cultural ao redor das campás de Anllóns, ás que fixo referencia Pondal”, conclúe Miguel Amado.