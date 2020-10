Vieiro pon en marcha un servizo de asesoramento a través de Whatsapp

A Asociación Vieiro, dentro da súa programación de prevención de condutas adictivas, pon en funcionamento unha nova iniciativa chamada “Vieiro en línea”, un servicio de asesoramento a traves de Whatsapp que será atendido polos profesionais da entidade e na que se gardará o anonimato e confidencialidade das persoas que o utilicen (usuarios de Vieiro, familias ou educadores). O número designado para beneficiarse deste servizo é o 646787042.

Ademais, co fin de resolver dúbidas que surxan en relación a condutas adictivas, Vieiro ponse a disposición da poboación a través das redes sociais –Instagram e Facebook– , no teléfono 981756161 ou a través do correo electrónico vieiro@vieiro.org.