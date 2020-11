Vieiro puxo en marcha o novo curso das Escolas de Familia

A Asociación Vieiro, de Carballo, vén de poñer en marcha, dentro da súa programación no ámbito de prevención, un novo curso das Escolas de Familia, que comezaron a súa andadura cunha primeira sesión no centro social de Ramil-Rus. O obxectivo é informar e formar a pais, nais e persoas con responsabilidade familiar á hora de desempeñar o labor de educadores.

Son cursos totalmente gratuítos que poden solicitar tanto as Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (ANPAS) como os centros educativos. Entre os contidos que se abordan nestas escolas figuran a comunicación e o afecto, a autoestima, a xestión de emocións, a promoción da responsabilidade nos fillos, estilos educativos, normas e límites, resolución de conflitos, disciplina positiva, etapas evolutivas, coeducación, técnicas de modificación de conducta, sexualidade, adicións, técnicas de estudo e trastornos infanto-xuvenís.

Estas escolas teñen unha duración de oito meses (ata maio) e desenvólvense a través de clases presenciais de unha hora e media. Ademais da de Ramil-Rus, que foi inaugurada a pasada semana, o xoves, día 12, comezarán as que se impartirán na actual sede de Vieiro, ubicada no número 2 da rúa Xazmíns, de Carballo. Haberá dous grupos, un de 17.30 a 19.00 e outro de 19.30 a 21.00 horas. O luns, día 16, comezará un terceiro grupo no mesmo lugar, de 17.30 a 19.00 horas.

E os días 23 e 30 de novembro poranse en marcha outras dúas escolas na Casa da Xuventude da capital de Bergantiños. Neste caso terán unha periodicidade quincenal e desenvolveranse de 17.00 a 18.30.

As clases son impartidas por psicólogas e educadoras da asociación e, dende Vieiro informan que se algunha persoa está interesada en participar nalgunha das escolas pode anotarse chamando ao número 981 756161 ou contactando co colectivo a través do Whatsaap no número 604 075815, aportando o nome, teléfono de contacto e a escola á que quere asistir.

Esta iniciativa vén a complementar outras que vén desenvolvendo Vieiro, como o programa de habilidades sociais Creando saúde, dirixido aos centros de educación primaria de Carballo. Trátase tamén dun proxecto de prevención escolar que, de xeito gratuíto, está operativo nos colexios A Cristina, San Luis Romero e Nétoma-Razo. Ten como obxectivos ofrecer aos escolares as habilidades necesarias para que poidan desenvolver a súa vida diaria, ao tempo que se lles ofrece información sobre substancias adictivas ás que os nenos e nenas poden ter acceso, e coñecementos básicos sobre o uso saudable e responsable das novas tecnoloxías por parte dos escolares.

SÍNDROME DE USHER. Pola súa banda, a Asociación Aloumiños continúa o venres, día 13, coas xornadas de educación e socialización para a diversidade, que este ano se desenvolven de xeito online debido ás restricións sanitarias pola Covid-19.

O venres, a partir das 20.30 horas, celebrarase a terceira das charlas programadas: O meu eu con síndrome de Usher. Exercerá como ponente Chefa Carballo, integrante da xunta directiva de Aloumiños e delegada da Zona Norte de Xoga, ademais de responsable en materia de Xordocegueira. Falará sobre a enfermidade coñecida como Síndrome de Usher, para ofrecer aos que participen da conferencia os conceptos sobre este mal e como se pode convivir a diario co mesmo. Os interesados deben acceder ao enlace https://forms.gle/3ePPJapjm9yM4JPq9 e respostar as preguntas.