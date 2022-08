Visitá ó larachés campo de voluntariado do castro de Montesclaros

A Laracha. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, visitaron, aos participantes do campo de voluntariado do Castro de Montesclaros, no que 12 mozos de diferentes países e localidades de Galicia e de España, participan en traballos arqueolóxicos de delimitación e limpeza do castro e do seu entorno.

Os asistentes teñen entre 18 e 30 anos e a súa estadía comezou o 26 de xullo e rematará este sábado. Durante este tempo, os voluntarios realizan tarefas de delimitación e limpeza da zona perimetrada, e levan a cabo o acondicionamento do camiño de acceso e a sinalización. Este campamento ofrece a oportunidade de descubrir diferentes tipos de culturas, costumes e modos de vida, xa que coñecenrán a cultura castrexa e a forma de vida céltica co seu compoñente social.

Os participantes tamén fixeron actividades de aventura, talleres medio ambientais e de debuxo arqueolóxico, xogos deportivos, rutas de sendeirismo e visitas. m.b.